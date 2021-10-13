حكم من لا يستطيع الاستنشاق في الوضوء.. الإفتاء تجيب

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حكم من لا يستطيع الاستنشاق في الضوء.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء، حيث تقول السائلة: لا أستطيع أن ادخل الماء لداخل الأنف أثناء الاستنشاق فهل يبطل الوضوء؟، وما هي كيفية الاستنشاق الصحيحة؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، لا يجب غسل الأنف من الداخل، وإن كان أفضل حتى ينقي الإنسان أعضاء الوضوء من أي مستقذر، موضحاً أنه إذا وجد الإنسان مشقة أو أذى فعليه أن يأخذ من الدين أيسره.

ولفت إلى أن السيدة سكينة رضي الله عنها، وقد بلغها وفاة الإمام الشافعي رضي الله عنه قالت:«رحمه الله لقد كان يحسن الوضوء»، وهذا الإحسان معناه أنه كان يعيش معناه، مبيناً أن المضمضة والاستنشاق في الضوء 3 مرات وهي من السنن والهيئات، نركز على المضمون لا المعاني فنحن نتهيئ لملاقاة الملك فليس الأمر إمرار الماء بل نحن نغتسل من الداخل وأن الله تعالى يغفر لنا ذنوبنا مع آخر قطرة ماء تنزل على جسدنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.