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"عمل الخرج" يوقع اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية في مجالات التطوير والتدريب

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"عمل الخرج" يوقع اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية في مجالات التطوير والتدريب "عمل الخرج" يوقع اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية في مجالات التطوير والتدريب
مدّتها عام قابلة للتمديد.. وتشمل 60 موظفًا وموظفة من منسوبي المكتب

عقد مكتب عمل محافظة الخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات بين الجهتين.

مثل عمل الخرج في توقيع الاتفاقية مدير المكتب حسن العسيري، بينما مثل الغرفة التجارية الأمين العام م. منصور العماج.

وتنصّ الاتفاقية على تقديم دورات وورش عمل تطويرية قصيرة لموظّفي مكتب العمل في المجالات المستهدفة، كما تشمل الاتفاقية الحقائب التدريبية وتوفير المكان المناسب للتدريب.

يشار إلى أن مدة الاتفاقية هي عام كامل قابلة للتمديد، وتشمل 60 موظفًا وموظفة من منسوبي مكتب عمل الخرج، وذلك ضمن خطط تطوير وتدريب الكفاءات البشرية التي يعتمدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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