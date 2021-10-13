خبير تكنولوجيا المعلومات حاتم عبدالواحد يوضح طرق التسويق لمشروعك أونلاين

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قال المهندس حاتم عبد الواحد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن السوشيال الميديا أًبحت واحدة من أهم وسائل التسويق الالكتروني خلال العقد الأخير، موضحًا أن الكثيرين لا يدركون كيفية استغلال مثل هذه الأدوات المجانية.

وأضاف أن تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وتعريف العالم بمشروعك وأفكارك، استهداف الجمهور المحدد وجذبه للتفاعل مع منتجاتك وما تعرضه، هو الهدف الذي يجب وضعه نصب عينيك عند استخدام منصات السوشيال ميديا.

وأوضح المهندس حاتم عبد الواحد أنه عليك التخطيط وفقاً للمجال الذي تعمل به والجمهور الذي تستهدفه، فالأشياء التي تهمك شخصياً قد لا تكون شيئاً يجب عليك مشاركته على حساب محترف لأنها ببساطة لا تعبر عن العمل.

وأشار أنه يجب الحرص دائماً على تقديم ما يثير شغف جمهورك ولفت انتباهه وإثارة إعجابه فهذه طريقتك المثلى للحصول على التفاعل وزيادة انتشارك وتحقيق أهدافك التسويقية، من خلال التعرف علي جمهورك مهم جدا.

وأكد المهندس حاتم عبد الواحد أن «تفاعلك مع جمهورك وتقديم محتوى مفيداً ونصائح وخلق حالة من الترابط تجعله في حاجة دائماً لمتابعتك ليجد ما ينفعه ليس فقط ما يقوم بشرائه، ويجب أن يتم هذا من خلال نشر المنشورات يجب أن تراعي التواصل مع جمهورك، كأن تكتب "اترك لنا تعليق، أو أعطنا بعض الإجابات عن ....)، يجب أن يتأكد عملائك من اهتمامك بآرائهم»

وأضاف عبد الواحد أنه اذا كنت اخترت التواصل مع عملائك على أكثر من منصة مثل تويتر أو انستجرام أو لينكدان فيجب أن تخصص لكل منصة منهم محتوى خاص، يناسب نوع المنصة ويناسب جمهورها.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن المسوق بحاجة إلى المرونة في الأنماط وأنواع المحتوى، كما يجب أن تفكر في الجمهور الذي توجه له رسالتك، ولا تحاول نشر نفس المحتوى في أكثر من منصة.