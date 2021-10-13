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إلغاء إجازة السبت في ٢٠ مدرسة بالغردقة للعمل بنظام الفترتين

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إلغاء إجازة السبت في ٢٠ مدرسة بالغردقة للعمل بنظام الفترتين إلغاء إجازة السبت في ٢٠ مدرسة بالغردقة للعمل بنظام الفترتين

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قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه تقرر إلغاء إجازة يوم السبت من كل أسبوع وذلك للمدارس التي سيتم تطبيق نظام الفترتين بها بإدارة الغردقة التعليمية، ويصل عددها ٢٠ مدرسة، لإنهاء مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول وتقليلها حفاظًا على إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية.

وأضاف «منير» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الفترة الدراسية الصباحية ستبدأ من السابعة والنصف صباحا حتي ١٢ ظهرًا.

كانت تعددت شكاوى أولياء أمور الطلاب والتلاميذ بعدة مدارس بمدينة الغردقة من زيادة في كثافات الفصول، خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى وصل عدد التلاميذ بالفصل لنحو ٦٠ تلميذا بالرغم من التحذيرات بمنع التكدس والتزاحم لمنع انتشار .

وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لتقليل الكثافات، سواء بتقليل عدد أيام الحضور وتقسيم الفصول على أيام الأسبوع أو اللجوء للفترتين الصباحية والمسائية، فيما قررت إدارة الغردقة التعليمة، برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، أنه سيتم اللجوء إلى تشغيل المدارس على فترتين في حال زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.

المصرى اليوم

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