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وكيل صحة الشرقية يشارك في اللقاء العلمي لأطباء الأسنان (صور)

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وكيل صحة الشرقية يشارك في اللقاء العلمي لأطباء الأسنان (صور) وكيل صحة الشرقية يشارك في اللقاء العلمي لأطباء الأسنان (صور)

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شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في اللقاء العلمي لأطباء الأسنان بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان ، والدكتور خالد عامر نقيب أطباء الأسنان بالشرقية، والدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وفرع نقابة الشرقية، وأطباء الأسنان بالمحافظة، وذلك بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

تناول اللقاء محاضرات علمية عن طب الأسنان، منها الكشف المبكر عن أمراض الأسنان في الأطفال وطرق علاجها، وأيضاً مناقشات مفتوحة بين أطباء الأسنان ووكيل وزارة الصحة، كما تم مناقشة تقنين الأوضاع والتراخيص الخاصة بعيادات أطباء الأسنان بالشرقية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على أهمية تطوير خدمات طب الأسنان بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، والإرتقاء بمستواها، وتعزيز خدمات العلاج التداخلي، والحرص على إجراء الصيانة الدورية لكراسي الأسنان، ومتابعة توفير المستلزمات الطبية، كما تم استعراض ما تم إنجازه بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وإضافة تخصصات طبية جديدة بهم، ومنها جراحة الوجه والفكين، وزراعة الأسنان، وبعض التخصصات الطبية الأخري، كما أكد على الإهتمام بتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي المترددين على عيادات الأسنان وخاصة بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام نقيب أطباء مصر، بإهداء وكيل وزارة الصحة بالشرقية، درع تذكاري تقديراً لجهوده المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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