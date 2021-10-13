رئيس جامعة الزقازيق يشهد اللقاء الترحيبي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الأربعاء، اللقاء الترحيبى لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى للعام الدراسى الجديد ،رافقه الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ،والدكتورة غادة المسلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ،ورؤساء الأقسام بالكلية.

وخلال اللقاء وجه الدكتور عثمان شعلان كلمة ترحيب بطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، مشيراً إلى مواكبة هذا الحدث بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تم تجسيد روح العمل تحت لواء الانتماء للوطن، وأشار أيضاً إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،في النهوض بمستوى المعيشة للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، وكذلك المشاريع القومية التي تنفذها الدولة من أجل المواطنين .

وتفقد رئيس الجامعة على هامش اللقاء الترحيبى بطلاب كلية الطب معرض الجوائز والمواهب الفنية لطلاب الكلية، مشيداً بما يحققونه من إنجازات على كافة المستويات والمجالات المختلفة، ووجه بمتابعة الإلتزام بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذا اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات الطبية؛ والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الطلابية، لضمان سلامة منسوبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.