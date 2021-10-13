حريق الجونة.. سميح ساويرس: «مشوفتش كده في حياتي»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أن المكان الأساسي لاحتفالية المهرجان وسينما العرض والكاميرات والسماعات لم تتعرض لأية مشكلات نتيجة الحريق الذي نشب بالقرب من القاعة الذي سيقام بها حفل الافتتاح.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة: «مشوفتش حريقة كبيرة كده في حياتي، لكن الحمد لله الحريق كان في الركن اللي هيبقا في الاحتفال بعد فعاليات المهرجان، وربنا ستر محصلش حاجة في المكان الأساسي اللي في سينما العرض والكراسي والسماعات، اللي اتضرروا الـVIP هيضطروا يقعدوا مع باقي الناس».

وتابع: «والحمد لله أمن الغردقة جاء مع المطافي وأنقذ الموقف في أقصى سرعة، ولو محدش شاف حاجة على السوشيال ميديا، هيجي بكرة مش هيعرف أني في حريقة».

ومن المقرر أن يستقبل المهرجان 60 ضيفا اليوم وخلال فعاليات دورته الـ5، ويحيي الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» المقرر عقب حفل الافتتاح.