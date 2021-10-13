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الإصابة تغيب "العويس" عن الملاعب لمدة 60 يومًا

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داهمته في مباراة الأخضر والصين

الإصابة تغيب

بات في حكم المؤكد غياب حارس مرمى السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس، عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لـ"الرياضية" تأكد غياب العويس عن الملاعب لمدة شهرين بعد تأكيد الأشعة التي أجراها اليوم الأربعاء، والتي أثبتت وجود قطع في الرباط الجانبي.

وكان "الدولي" العويس قد تعرض للإصابة أمس الثلاثاء في مباراة الأخضر مع الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي كسبها الأخضر 3/ 2 واعتلى صدارة مجموعته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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