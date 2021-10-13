وكيل مطرانية الكاثوليك يحتفل بالمولد النبوي مع أطفال الغردقة (صور)

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احتفل الأنبا يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، مع تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة طه حسين الابتدائية بمنطقة الأمل بالغردقة، بالمولد النبوي الشريف.

وتوجه الأنبا يوانس لزيارة مسؤولي الأزهر والأوقاف وعدد من المسؤلين، تقديرا لروح المحبة بين الأقباط والمسلمين وتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ثم توجه الأنبا يوانس برفقة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة، وكمال سليمان، رئيس مجلس الأمناء، إلى مدرسة طه حسين الابتدائية لتوزيع الحلوى علي تلاميذ رياض الأطفال.

اشتراها ووزعها بنفسه علي التلاميذ ومشايخ الازهر والاوقاف وكيل مطرانية "الكاثوليك" يحتفل بالمولد النبوي بتوزيع الحلوي علي تلاميذ الغردقة

اشتراها ووزعها بنفسه علي التلاميذ ومشايخ الازهر والاوقاف وكيل مطرانية "الكاثوليك" يحتفل بالمولد النبوي بتوزيع الحلوي علي تلاميذ الغردقة

اشتراها ووزعها بنفسه علي التلاميذ ومشايخ الازهر والاوقاف وكيل مطرانية "الكاثوليك" يحتفل بالمولد النبوي بتوزيع الحلوي علي تلاميذ الغردقة

اشتراها ووزعها بنفسه علي التلاميذ ومشايخ الازهر والاوقاف وكيل مطرانية "الكاثوليك" يحتفل بالمولد النبوي بتوزيع الحلوي علي تلاميذ الغردقة