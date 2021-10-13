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المشدد 10 سنوات لربة منزل قتلت رضيعها في الشرقية

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المشدد 10 سنوات لربة منزل قتلت رضيعها في الشرقية المشدد 10 سنوات لربة منزل قتلت رضيعها في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وحسين عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد ١٠ سنوات، لإدانتها بقتل طفلها الرضيع لحملها فيه سفاحا.

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيه من العام الجاري، عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية السابق، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أبوكبير، من مواطن يتهم فيه زوجته بالزنا والحمل سفاحا وقتل الطفل.

تبين من التحقيقات وأقوال الزوج أنه حضر إلى من الخارج في غضون شهر أكتوبر الماضي، وسافر مرة أخرى وبعد مرور 6 أشهر، فوجئ بزوجته وقد أنجبت طفلا وادعت وفاته بالصفراء، واتهمها بالزنا وتركت الزوجة المنزل، وتبين من تقرير الطب الشرعى أن الطفل ليس نجله، وأن الزوجة قتلته وادعت وفاته نتيجة إصابته بالصفراء خوفا من الفضيحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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