تعليق مثير للجدل من محمد العدل على حريق «الجونة»

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تعرضت منطقة الاحتفالات في مهرجان الجونة لحريق ضخم صباح اليوم الأربعاء قبل عدة ساعات من حفل افتتاح المهرجان.

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي أن كل شيء سيتم الانتهاء منه وسيتم افتتاح المهرجان في موعده المحدد.

وعقب حريق الجونة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات حول ما يحدث في المهرجان، وهو ما كان محل تعليق من بعض المنتمين للأسرة الفنية في مصر.

وعلق المنتج السينمائي الدكتور محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، بشكل مثير على بعض ما يتم ترديده في الساعات الماضية حول حريق الجونة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «قبل ماتنصبوا فرح عشان اللى حصل في الجونة وأنه انتقام ربنا عشان الفساتين.. تذكروا أن في رافعة وقعت في الحرم المكى وقتل واصيب الكثير بملابس الاحرام.. والامثلة كتير اهدوا شوية».