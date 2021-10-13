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الجزيري والمثلوثي وبن يوسف يصلون القاهرة

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الجزيري والمثلوثي وبن يوسف يصلون القاهرة الجزيري والمثلوثي وبن يوسف يصلون القاهرة

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وصل التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى القاهرة بعد مشاركتهما مع منتخب بلدهما في مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة 2022 وكان في استقبالهما الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك .

ووصل التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز برفقة الثنائى سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وسيتوجه لاعبو الزمالك الدوليون إلى كينيا في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك للانضمام لبعثة الفريق المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيسافر اللاعبون برفقة الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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