بعد إغلاق نقطة صرف بالشرائع.. صهاريج الصرف تتجه بعيدًا عن الرقابة

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وثقتها "سبق" ووقفت ميدانيًّا فيه قرابة 4 نقاط وبدون أغطية ومكشوفة

تكشفت لـ"سبق" أثناء إحدى جولاتها الميدانية جهة حراج المعيصم أسباب اتجاه صهاريج الصرف الصحي إلى جهة الحراج واستخدام طريق ترابي بعيد عن عين الرقيب، وذلك بعد إغلاق النقطة التي كانت تستخدم في الشرائع كمكبّ للمياه الآسنة قبل أن تغلقها الشركة الوطنية للمياه تجاوبًا مع "سبق".

ورصدت جولة "سبق" الميدانية الموقع الجديد وثقت فيه قرابة 4 نقاط صرف صحي بدون أغطية ومكشوفة، وبعضها وضعت عليها أو بجانبها عجلات لتجنب خطر السقوط بداخلها للمارة أو المركبات.

ولم يخلُ الموقع من الروائح الكريهة التي استخدم أصحاب الصهاريج تلك النقاط لتصريف مياه الصرف الصحي بداخلها وعدم الذهاب إلى مكب العكيشية.