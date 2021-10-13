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طبيبات مستشفى المويه تنقذن حياة أم ولدت داخل سيارة على الطريق العام

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الزوج اتصل للمساعدة.. وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة

طبيبات مستشفى المويه تنقذن حياة أم ولدت داخل سيارة على الطريق العام

سارع فريق طبي من مستشفى المويه العام لتلبية نداء زوج اتصل طالبًا المساعدة لإنقاذ زوجته التي أنجبت داخل السيارة على طريق الطائف-الرياض.

وسارعت فرقة طبية نسائية مكونة من قابلة وممرضتين إلى مكان المبلغ، وتم التعامل مع الأم ومولودها في السيارة، ومن ثَم نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن الأم ومولودها بصحة جيدة ولله الحمد، معربًا عن شكره وتقديره لمستشفى المويه والطاقم الطبي على سرعة التعامل مع هذه الحالة، لافتًا إلى أن سرعة الانتقال ساهمت في الحفاظ على صحة الأم والمولود .

يذكر أن مستشفى المويه يبعد عن الطائف نحو 200 كم، ويعد من المستشفيات المتميزة، وحصل خلال الأشهر الماضية على المركز الأول في مجال الطوارئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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