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الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:28 صباحاً
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:14 صباحاً
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:00 صباحاً
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:00 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
رسائل حاسمة من الرئيس السيسى لرئيس وزراء المجر حول دور المجتمع الدولى لحل قضية سد النهضة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 05:08 مساءً
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