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عضو «الموسيقيين»: أصدرنا تصريحًا لمحمد رمضان بالغناء في «الجونة».. و«ربنا يهديه وما يخلعش»

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عضو «الموسيقيين»: أصدرنا تصريحًا لمحمد رمضان بالغناء في «الجونة».. و«ربنا يهديه وما يخلعش» عضو «الموسيقيين»: أصدرنا تصريحًا لمحمد رمضان بالغناء في «الجونة».. و«ربنا يهديه وما يخلعش»

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قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن محمد رمضان طلب الحصول على تصريح بالغناء في حفل افتتاح مهرجان «الجونة» السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أنه «بالفعل تم إعطائه التصريح».

وأضاف «عبدالباقي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن هناك بروتوكول تعاون بين النقابات الثلاثة «الممثلين والموسيقيين والسينمائيين» ينص على جواز إعطاء تصريحات للأعضاء لممارثة أيًا من المهن الثلاثة، فكما يحق للممثل الحصول على تصريح بالغناء، يحق أيضًا للمطرب الحصول على تصريح بالتمثيل.

وأكد عضو «الموسيقيين» أنه «تم التنبيه على محمد رمضان بأن يلتزم بالآداب العامة للجمهور وللشعب المصري، وعدم الغناء شبه عاريًا كما اعتاد فعله في أغانيه»، مشيرًا إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يتم التنبيه فيها على رمضان بعدم الغناء عاريًا، لكنه لا يستجيب»، مضيفاً: «ربنا يهديه وما يخلعش»، حسب قوله.

وأوضح أنه «في حال ارتكابه محمد رمضان أي أفعال مخالفة سيكون حسابه مسئولية نقابة الممثلين، وليس الموسيقيين لأنه ليس عضوًا بها».

جدير بالذكر أن محمد رمضان وصل إلى الجونة، أمس، استعدادًا لمشاركته بحفل الافتتاح، وأجرى العديد من البروفات بمصاحبة فرقة موسيقية تنفيذًا لقرار نقابة الموسيقيين بعدم الغناء بـ «فلاشة».

المصرى اليوم

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