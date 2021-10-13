الغردقة تستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» من هولندا

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استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية السياحية الهولندية لشركة إيزي جيت البريطانية القادمة من مطار أمستردام الدولي على متن طائرة إيرباص A320-214 مسجلة رحلة رقم OE-IVQ EJ U267935 وعلى متنها 175 راكبًا.

وقامت السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي، قامت باستقبال الطائرة برش المياه كما هو معتاد وتقديم الورو للوفود الركابية السياحية الهولندية، كما تم اجراء الكشف الطبي على الركاب للتاكد من عدم حملهم الفيروس القاتل.

ومن المقرر تسيير شركة إيزي جيت أوروبا رحلة أسبوعية واحدة من أمستردام إلى الغردقة، وذلك ابتداءً من 2 نوفمبر المقبل من العام الجاري بواقع رحلتين أسبوعيتين يومي الثلاثاء والسبت، كما ستسير الشركة وفي شهري ديسمبر 2021 وفبراير 2022 ثلاث رحلات أسبوعية يوم الثلاثاء والخميس والسبت.

وسجل مطار الغردقة خلال الآونة الاخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل الجوية والركابية بمختلف الجنسيات والقادمة من معظم الدول الأوروبية والعربية، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي والذي من المتوقع ان يشهد زيادة كبيرة للغاية في الحجوزات الركابية السياحية مختلفة الجنسيات