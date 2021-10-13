قبل انطلاقة.. كيف استعد نجوم الفن لافتتاج «الجونة السينمائي»؟

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ساعات قليلة، تفصلنا عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ 5، والذي من المقرر إنطلاقه غدا الخميس 14 أكتوبر.

وكشف عدد من نجوم الفن عن استعدادتهم للدورة الـ 5، وأبرزهم الفنانة رانيا يوسف، حيث أكدت استعدادها التام لحضور حفل الافتتاح.

وقالت خلال لقائها مع برنامج«MBCTrending» :«اخترت الفساتين ووضبت حاجتي، ورايحة أتفرج على أفلام وآخد أجازة شوية».

وأضافت: «التريند والمشاكل بييجوا لغاية عندي، ده معناه حب واهتمام الناس».

كما كشف الفنانة دينا الشربيني، عن تقديمها لأغنية في مهرجان الجونة بعنوان «فلتت مني»، بمشاركة الفنان حسن أبوالروس.

وأما عن محمد رمضان، فشارك جمهوره بفيديو من داخل طائرته الخاصة، وأعلن عن توجهه إلى الجونة للغناء في الافتتاح.