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أبو الغيط يستقبل منسق الأمم المتحدة من أجل التنمية في

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أبو الغيط يستقبل منسق الأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر أبو الغيط يستقبل منسق الأمم المتحدة من أجل التنمية في

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استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية في ، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، حيث قدم السيد الأمين العام التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه هيئات الأمم المتحدة للجامعة العربية، وبدورها أعربت السيدة بانوفا عن أهمية المنطقة العربية في عملها، كما اطلعت السيد الأمين العام على الأنشطة والبرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع المصرية، بالإضافة إلى البدء في إعداد إطار تعاون للخمسة سنوات القادمة يبدأ عام 2023، وذلك لدعم وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة كهيئة الأمم المتحدة لوضعية المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وغيرها، حيث أعربت السيدة بانوفا عن تطلعها لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بكافة أبعادها.

وأضاف المصدر أن الأمين العام ثمن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من أجل دعم الدول العربية، خاصة الدول المتأثرة بالنزاعات.

المصرى اليوم

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