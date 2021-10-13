بتكلفة تخطت 128 مليون.. محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية بمركز طهطا (صور)

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بدائرة مركز ومدينة طهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 128 مليون و50 ألف جنيه.

قال محافظ سوهاج، إنه بدأ جولته التي جرت بحضور الدكتور محمد عبدالهادى، مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والمهندس طلعت على المستشار الهندسي للمحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا- بافتتاح طريق قرية «بنجا» بطول 3 كيلو مترات وبتكلفة 800 ألف جنيه، ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث جرى تغطية الترعة المجاورة للطريق، ورفع كفاءة الطرق الفرعية، ورفع المستوى البيئي، وإنشاء سور حول نقطة التجميع الخاصة بمخلفات المدينة، وافتتاح بوابة مدخل مدينة طهطا البحري بتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث شملت أعمال البوابة «تجميل ورصف وازدواج الطريق، وتغطية الترعة المجاورة، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب البردورات، وأعمال الإنارة والكهرباء».

وأضاف المحافظ، بأنه تفقد لوحة توزيع كهرباء قرية بنجا بتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون جنيه، ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج لرفع مستوى الكهرباء والجهد العالي، وتخدم اللوحة مناطق غرب وشمال طهطا، ومجلس قروي بنجا، والقرى المجاورة، كما تفقد الطريق الغربي طهطا / طما والذي يربط بين ثلاث مركز وهي «طهطا، وطما، والمراغة» بطول 33 كيلو متر وبتكلفة 55 مليون جنيه، بتمويل من جهاز التعمير والبناء ويعتبر الشريان الذي يربط طهطا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وأشار المحافظ، إلى أن جولته شملت كذلك تفقد الطريق الدائري «بحر أبوكحلة» بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة، وأعمال الرصف، وازدواج الطريق، ويشمل أيضا إقامة 2 كوبري بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه لربط شبكة الطرق الحديثة، وتفقد تطوير الحديقة العامة بجوار كوبري طهطا، وتطوير ميدان رفاعة الطهطاوي بتكلفة 750 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية جديدة بمركز طهطا