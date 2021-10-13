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بعد حريق اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تضامنه مع الجونة السينمائي

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بعد حريق اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تضامنه مع الجونة السينمائي بعد حريق اليوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تضامنه مع الجونة السينمائي

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، دعمها الكامل لإدارة مهرجان «الجونة» السينمائي الدولي، بعد الحريق الذي نشب، صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من القاعة الذي سيقام بها حفل الافتتاح.

نشرت إدارة مهرجان القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، منشورا جاء فيه: «إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعلن دعمها الكامل لمهرجان الجونة السينمائي، وتتمنى لإدارة وفريق المهرجان الخروج بالدورة الخامسة بنجاح وأمان».

وكان حريقاً هائلاً قد نشب بالقرب من قاعة «بلازا» التي سيقام بها حفل إفتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي صباح اليوم، أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان، وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

المصرى اليوم

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