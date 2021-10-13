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نيابة «الطور» تطلب التحريات حول انهيار كوبري للمشاة والتصريح بدفن جثث الضحايا

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نيابة «الطور» تطلب التحريات حول انهيار كوبري للمشاة والتصريح بدفن جثث الضحايا نيابة «الطور» تطلب التحريات حول انهيار كوبري للمشاة والتصريح بدفن جثث الضحايا

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قررت نيابة الطور بجنوب سيناء التصريح بدفن جثث ٣ أشخاص ضحايا حادث انهيار كوبري المشاة، وطلب تحريات المباحث حول أسباب الواقعة وسماع أقوال الشهود والمصابين.

كان عدد ضحايا حادث سقوط كوبري مشاة الزهراء بمدينة طور سيناء، قد ارتفع إلى ثلاثة أشخاص، بعد أن تم رفع حطام الكوبري الذي سقط على السيارة النقل، وتمكنت قوات الدفاع المدني والمرور والإسعاف من انتشال ثلاث جثث وسحب السيارة النقل من حطام الكوبري المنهار.

وكشفت التحقيقات الأولية مصرع كل من: بدر محمد إبراهيم فريج، ٥٠ سنة، وأمير عبدالعظيم السيد، ٤٣ سنة، وعماد حمدي محمد زيدان، وإصابة أيمن شكري إسماعيل، ٥٠ سنة، بكسر بالساق اليسرى، بالإضافة لتعرض وفاء عامر للإغماء، حيث تصادف مرورها وقت الحادث.وتم نقل الجثث لثلاجة مشرحة مستشفى طور سيناء العام والمصاب لمستشفى الزهراء لتلقي العلاج.

كان اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، تلقي إخطارًا بسقوط كوبري المشاة الحديدي على سيارة نقل تريلا نتيجة اصطدام الحفار المحمول على السيارة النقل بمقدمة كوبري المشاة، وانتقل لموقع الحادث كل من الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وقد تم فتح الطريق وتحريك أنقاض الكوبري وسحب السيارة النقل وفتح الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما أخطرت أجهزة الأمن بجنوب سيناء نيابة الطور لبدء تحقيقاتها في حادث انهيار كوبري المشاة بمدينة الطور بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل بالكوبري ومصرع السائق وإصابة ٢ آخرين بإصابات متفرقة، ومن المقرر انتقال النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

كانت مدينة الطور بجنوب سيناء قد شهدت اصطدام سيارة نقل ثقيل تحمل حفارا بكوبري مشاة الزهراء بمدينة الطور، مما أسفر عن سقوط الكوبري على سيارة الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء ومصرع السائق وإصابة اثنين آخرين، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

وأكد النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للتهاون في حياة المواطنين في أسباب انهيار كوبري المشاة بمدينة طور سيناء جنوب سيناء.

وقررت محافظة جنوب سيناء إلغاء الحفل الساهر الذي كان مقرر له السبت القادم بقاعة المؤتمرات نظرا للظروف الراهنة وحادث مصرع الثلاث اشخاص بطور سينا.

المصرى اليوم

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