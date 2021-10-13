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سيتروين توسع خيارات التخصيص لسيارة «Ami» الصغيرة الجديدة

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سيتروين توسع خيارات التخصيص لسيارة «Ami» الصغيرة الجديدة سيتروين توسع خيارات التخصيص لسيارة «Ami» الصغيرة الجديدة

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فتحت سيتروين مجموعة جديدة كاملة من خيارات التخصيص لسيارتها Ami، مما يسمح للسائقين بتصميم “EV city” المدمجة حسب ذوقهم الخاص.

على الرغم من توفرها في الأصل مع 6 حزم من الملحقات الملونة، فإن Ami لديها الآن 6 أنماط إضافية في موضوعات مثل «Jungle» و«Tutti Frutti».

فيما تمكن المشترون في فرنسا أيضًا من تصميم ملصقاتهم الخاصة من الصور الشخصية، إذ يمكن بعد ذلك وضع هذه الملصقات بسهولة على السيارة بعد تسليم حزمة الملحقات إلى منزلهم.

أعلنت سيتروين مؤخرًا أن تسجيلات Ami في المملكة المتحدة قد تجاوزت علامة 1000، بعد أقل من أسبوعين من إتاحتها للحجز عبر الإنترنت.

كما قام كل شخص بوضع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 250 جنيهًا إسترلينيًا للسيارة قبل وصولها إلى المملكة المتحدة خلال ربيع العام المقبل.

وعلى الرغم من تكييفها للاستخدام في المملكة المتحدة، إلا أن كل سيارة Ami ستبقى على اليسار عندما تأتي إلى المملكة المتحدة.

وبحسب motors، تأتي السيارة مع بطارية بقوة 5.5 كيلو واط في الساعة ومحرك كهربائي، ويمكن لـ Ami السفر لمسافة تصل إلى 46 ميلاً بشحنة واحدة والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 28 ميلاً في الساعة.

في فرنسا، يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 14 عامًا قيادة Ami ،ومع ذلك، في المملكة المتحدة، ستكون هناك حاجة إلى رخصة قيادة كاملة لقيادة للسيارة الصغيرة.

المصرى اليوم

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