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قريبًا في الولايات المتحدة.. فولكس فاجن تطرح «آرتيون آر» بمظهرها الأزرق الأنيق

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قريبًا في الولايات المتحدة.. فولكس فاجن تطرح «آرتيون آر» بمظهرها الأزرق الأنيق قريبًا في الولايات المتحدة.. فولكس فاجن تطرح «آرتيون آر» بمظهرها الأزرق الأنيق

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فولكس فاجن أرتيون، واحدة من أكثر السيارات الفاخرة، ولكن الفائدة في السيارة هي بداية كنموذج 2022 يحصل على دفعة قوية.

كما تم الكشف عنه السيارة العام الماضي، لكنها كانت من السيارات الغير متاحة في أمريكا، لكن في طلبات العلامات التجارية في الآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة، اكتشفت Car Buzz أن تصاميم فاجن آرتيون آر تتجه نحو الشواطئ الأمريكية، وهو ما يعني أن السيارة ستنضم إلى أمريكا قريبًا.

وتأتي السيارة بطلاء Lapiz Blue المعدني و2.0 لتر بشاحن توربيني رباعي الأسطوانات الموجود في Golf R، مع المزيد من القوة.

كما يتمتع نظام الدفع الرباعي بقوة 316 حصانًا وعزم دوران يبلغ 310 رطل، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بـ 7 سرعات بالتناوب.

بينما تم تقديم طلبات براءات الاختراع في أغسطس من العام الماضي ولكن تمت الموافقة عليها اليوم فقط، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح السيارة جاهزة للظهور لأول مرة في الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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