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خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى خلال مران اليوم الأربعاء والذي أقيم على ملعب نادي «absa» بكينيا.

ولم يشارك عواد في التقسيمة الجماعية التي أقيمت اليوم بالمران، واكتفى بخوض تدريبات منفردة مع مدرب الحراس، وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إقامة التقسيمة في منتصف الملعب بدون حارسي مرمى.

كان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد قام بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.