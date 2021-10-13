أخبار عاجلة

الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج

Print
"سبق" حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج "سبق" حذّرت قبل يومين.. ممر المشاة القاتل يصرع آسيوياً دهساً بالأفلاج
أثناء عبوره الطريق العام.. متبضعاً من أحد المحالّ

لقي مقيم آسوي، قبل قيل، مصرعه دهساً بممر المشاة القاتل بالطريق العام في الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى مصرع مقيم من جنسية باكستانية، قبل قليل، بطريق الأفلاج العام وسط ليلى أثناء عبوره الطريق العام، متبضعاً من أحد المحالّ بالطريق.

وباشرت الجهات ذات الاختصاص الموقع ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الأفلاج العام.

وكانت "سبق" قد انفردت قبل يومين بمادة تحاكي خطورة الطريق المزمن، والتي تكمن في افتقار طريق دولي يمر وسط المحافظة من بعض الإرشادات والدلائل الأرضية والإشارات الضوئية وعدم تخصيص معبر رسمي للمشاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية