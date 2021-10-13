البحرين تدين هجوم ميليشيا الحوثي بزورقين مفخخين على باب المندب وجنوب البحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

أشادت بجهود قوات التحالف التي تمكنت من تدميرهما

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورقين مفخخين على باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك صريح للقوانين الدولية، ويعكس إصرارها بشكل ممنهج ومتعمد على تهديد حركة الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بجهود قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من تدمير الزورقين، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التكاتف لردع هذه الانتهاكات المتكررة التي تهدف إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.