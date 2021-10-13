أهالي "وادي شراقبة" في الطائف يشتكون من نقص الخدمات الأساسية

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يعانون من غياب الأسفلت والإنارة وضعف شبكات الاتصالات

اشتكى أهالي "وادي شراقبة" بشفا الطائف، من نقص العديد من الخدمات البلدية وعدم تغطية المنطقة بأبراج للاتصالات، وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بالنظر في وضعهم.

وقال المواطن عبدالرحمن السفياني لـ"سبق": إن حي الشفا وتحديداً "وادي شراقبة" ينقصه العديد من الخدمات، منها المهم والأهم وهي الأسفلت والإنارة وتقوية أبراج الاتصالات.

وأضاف: "المنطقة مأهولة بالسكان منهم موظفون وطلاب مدارس وجامعات، ما زالوا يعانون من وعورة الطريق، لاسيما وقت هطول الأمطار، كذلك يتعذر علينا مراجعة المستشفيات أو نقل الحالات المرضية الطارئة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول".

وأشار "السفياني" إلى أنهم تقدموا بطلبات عديدة لأمانة الطائف في الأعوام الماضية لمعالجة المشكلة، دون أي استجابة منها.