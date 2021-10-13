«الأردن في مئة عام.. تاريخ ومجد» في «طب القاهرة» بمناسبة مئوية المملكة

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افتتح السفير الأردني أمجد العضايلة، في كلية الطب في جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، معرض «الأردن في مئة عام ...تاريخ ومجد»، الذي تضمن صورًا ووثائق تعرض لمسيرة الأردن ومؤسساته والإنجازت التي تحقق في المئوية الأولى للدولة الأردنية.

ويأتي المعرض، الذي تقيمه جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، بتنظيم من السفارة الأردنية وبالتعاون مع كلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة، وضمن الاحتفالية الشبابية الأردنية التي انطلقت أمس في القاهرة بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية.

وجال السفير العضايلة بحضور عميد كلية الطب الدكتورة هالة صلاح الدين في أروقة المعرض، الذي عُرضت فيه العديد من الوثائق التي قدّمها مركز التوثيق الملكي الأردني والتي تؤرّخ لمحطات مفصلية من عمر الدولة الأردنية، وصوراً تتبع مسيرة الإنجاز في عديد القطاعات،في مقدمتها مسيرة الجيش العربي عبر المئوية قدّمها متحف الدبابات الملكي، إلى جانب كتبٍ ومجلدات ووثائق ونشرات توعوية صادرة عن وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية، الشباب، الثقافة، والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة تنشيط السياحة، وإصدارات لكُتّاب ومؤرخين ومتخصصين في مختلف المجالات في الشأن الأردني.

واستمع العضايلة والطلبة الأردنيين والعرب الدارسين في الكلية، الذين زاروا المعرض، إلى مشروحاتٍ قدّمها الوفد الذي يضم شاباتٍ وشباب من جمعية سند، حول ما يتضمنه من صور ووثائق تعرض للزوار الكثير عن تاريخ الأردن والإنجازات فيه ومؤسساته.

وتحدّث رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي سلطان الخلايلة للسفير العضايلة وعميدة كلية الطب حول فكرة المعرض القائمة على اختيار جامعة القاهرة كواحدة من أعرق وأهم الجامعات في المنطقة لإقامة معرض «الأردن في مئة عام ...تاريخ ومجد»، وما تمثله من فرصة لإطلاع شريحة واسعة من الطلبة العرب على تاريخ الأردن والمنجزات التي تتميز بها مختلف القطاعات على مدار مئة عام، وصولاً إلى النهضة الحقيقية التي تُعرف بها المملكة اليوم بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

واجتمع العضايلة على هامش المعرض بعدد من الطلبة الأردنيين الدارسين في الكلية، واستمع منهم لأحاديث تعكس اعتزازهم بوطنهم الأردن، وقيادة الملك عبدالله الثاني، وسعادتهم بالمشاركة بهذه المناسبة، التي تعني قيمةً وطنيةً عالية لكل أردني ومحط فخرٍ واعتزاز.

وشاركت المُلحقيّة الثقافية في السفارة في ترتيبات المعرض وضمان نجاحه، والذي قدمت فيه شركة بن العميد دعماً وضيافة لكافة الحضور والزوار من الطلبة الدارسين في الكلية وكوادر الجامعة.