باكستان عن مقتل 5 كشميريين على يد القوات الهندية: «انتهاك لحقوق الإنسان»

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أدانت الخارجية الباكستانية عمليات القتل خارج نطاق القانون بحق الكشميريين، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على يد القوات الهندية.

وذكرت في بيان: «يواصل حزب بهاراتيا جاناتا وجناحه العسكرى الذي يتبنى سياسة القمع الوحشي والعقاب الجماعي للكشميريين في جامو وكشمير المحتلة، وفي الوقت نفسه تستمر الحرب الدعائية ضد الكشميريين وباكستان بلا هوادة».

وأضافت الوزارة: «تعد المزاعم المتعلقة باعتقال شخص باكستاني مزعوم في نيودلهي اليوم جزءًا من جهود الهند المعروفة جيدًا لتحويل انتباه العالم عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان والإجراءات غير القانونية في جامو وكشمير، والقمع الموثق جيدًا للمسلمين والأقليات الأخرى في الهند».

وأوضحت أن الدعاية الهندية تؤكد فقط مخاوف باكستان من أن الهند، كما فعلت في الماضي، تخطط لعمليات كاذبة لإلقاء اللوم على باكستان والكشميريين.

واختتمت الخارجية بأن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل من أجل حق تقرير المصير، كما وعدتهم الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن المختلفة.