إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقنا

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة بالعصى والأحجار بين أبناء عمومة بنجع الدبيات التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية السمطا بالعصى، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كل من «محمود.م.أ» 65 عامًا بجرح قطعي بالرأس، و«حمدي.ع.ا» 40 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة، و«محمد.ع.م» 46 عامًا، بجرح رضى بالرأس، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.