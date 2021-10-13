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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات ترفيهية في بداية تدريب اليوم الأربعاء والذي يقام على ملعب نادي «absa» بكينيا.

وذلك من أجل فك الضغط عن اللاعبين قبل انطلاق المعترك الأفريقي بمواجهة توسكر الكيني، في رحلة البحث عن اللقب السادس لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قام بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراه توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.