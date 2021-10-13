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"بوتين" يتوقع بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل

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"بوتين" يتوقع بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل "بوتين" يتوقع بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل
أشار إلى وجود علاقات فعالة مع "بايدن"

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مؤتمر للطاقة في موسكو، أنه لم يناقش قضايا النفط الروسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن بلاده لا تريد ارتفاعاً كبيراً في النفط، وأن بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل أمر ممكن تماماً.

وأوضح أن لديه علاقات فعالة مع الرئيس الأمريكي، وأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، التي تزور موسكو حالياً تعمل على مناقشة اتصالات أعمق مع "بايدن"، وفقاً لـ"رويترز".

وعرضت أمس على واشنطن رفع القيود، التي فرضها الطرفين على البعثات الدبلوماسية، في أعقاب لقاء بين نولاند، وسيرجي ريباكوف، نائب وزير الخارجية الروسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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