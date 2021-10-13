"تصفية": صرف 1.5 مليار ريال للمساهمين في المساهمات العقارية بالمملكة

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بعد أن قامت بعمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوقهم

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن صدور قرارات بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات في عدد من مناطق المملكة.

جاء ذلك بعد أن قامت "تصفية" بعمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية؛ من ضمنها إعداد الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية لعديد من المساهمات، وأصدرت القرارات اللازمة، وأقامت الدعوى القضائية، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ.

الجدير بالذكر أن "تصفية" بدأت صرف مبلغ 1.507.804.144 ريالًا للمساهمين في عدة مساهمات عقارية؛ وهي: مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض، ومساهمة أرض الدرعية في محافظة الدرعية، ومساهمة الغربال في محافظة جدة، ومساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، ومساهمة جوهرة المطار في مدينة الدمام، ومساهمة مخطط الفيحاء في محافظة الأحساء.

يُذكر أن إجمالي ما استعادته لجنة المساهمات العقارية "تصفية" منذ تشكيلها حتى الآن جاوز 11 مليار ريال، وما زال العمل جارياً على تصفية المساهمات العقارية المتبقية وإنهائها.