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خطوات عليك اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

إن كنت قد عثرت على السيارة التي ترغب بشرائها، وقمت بجميع الخطوات اللازمة للتأكد من أن هذه السيارة المستعملة جيدة وتفي بالغرض، فقد حان وقت اتباع بعض الخطوات المهمة بعد الشراء، العملية لا تتوقف عند فحص السيارة فقط. إليك مجموعة من الخطوات التي يجب عليك القيام بها بعد شراء السيارة المستعملة.

قم بنقل الملكية والعنوان

أول شيء عليك القيام به هو نقل ملكية السيارة وعنوانها إلى عنوانك الشخصي.

يعتبر نقل الملكية مهمًا بشكل خاص إذا اشتريت سيارتك من بائع خاص. حيث يجب أن تتأكد من عدم وجود حجز ما مرفق لملكية السيارة، وفي حال وجد، فتأكد من أن البائع يمكنه تقديم بيانات رسمية من البنوك وأصحاب الحجز بأن جميع القروض السابقة على السيارة قد تم سدادها.

تختلف متطلبات وإجراءات نقل الملكية من دولة إلى أخرى؛ لذا تحقق مع وزارة النقل والمواصلات الخاص بدولتك من أجل الحصول على معلومات محددة حول كيفية نقل ملكية السيارة.

إذا قمت بشراء سيارة مستعملة من أحد الوكلاء، فمن المرجح أنهم سيهتمون بالأعمال الورقية المطلوبة نيابة عنك.

يجب أن تعرف أنه إذا سمح لك التاجر بتمويل وتقسيط سعر سيارتك المستعملة، فسوف يحتفظ بحق الملكية حتى يتم سداد القرض.

تأكد من تأمين سيارتك

بمجرد نقل ملكية السيارة إليك، يلزم تقديم المزيد من الأعمال الورقية قبل أن تتمكن من قيادة السيارة، ومن بين هذه الإجراءات، تأمين السيارة.

إن قمت بشراء السيارة المستعملة عن طريق تاجر، فقد يساعدك في هذا الإجراء، أما في حال قمت بشراء السيارة عن طريق شخص ما، فيجب أن تتولى أنت مهمة تأمين السيارة.

قم بالتواصل مع أكثر من شركة تأمين من أجل معرفة الأسعار وأنواع التأمين التي يوفرونها، من ثم اختر الذي يناسبك.

من خلال موقع كارزاتي لشراء السيارات المستعملة بإمكانك معرفة تفاصيل التأمين الخاصة بالسيارة التي ترغب بشرائها، حيث يمكن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها بسهولة.

احجز موعد لصيانة السيارة

عند شراء سيارة جديدة، قد تفترض أنها لن تحتاج إلى صيانة لفترة طويلة، لكن تذكر أن السيارة مستعملة، بالتالي أنت بحاجة إلى صيانة منتظمة.

تذكر، إن الالتزام بالصيانة الدورية للسيارة يمكن أن يساعد سيارتك على العمل بسلاسة ويوفر لك المال على المدى الطويل.

احتفظ بالأوراق الرسمية بمكان آمن

بعد أن قمت بتأمين وتسجيل ملكية السيارة، من المهم أن تقوم بحفظ الأوراق الرسمية بمكان آمن.

سوف تحتاج هذه الأوراق مستقبلًا، لذا لا تقم بإهمالها أبدًا، كما يجب أن تضع نسخة من التأمين في السيارة.

حان وقت قيادة السيارة

بعد أن قمت بكل شيء، قبل وبعد شراء السيارة المستعملة، فإن الوقت قد حان لقيادة سيارتك!

تأكد من ملء السيارة بالبنزين المناسب لها، ثم انطلق برحلة جميلة مع سيارتك، فأنت بحاجة لذلك.





