«لا يرتبط بعبادة الشيطان».. حملة توعية إفريقية ضد شائعات لقاح كورونا (صور)

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«اللقاح لا يرتبط بعبادة الشيطان»، بهذه العبارة بدأت الناشطة يوفيني بيندا في إرشاد مجموعة من المصلين بالكنيسة وقد ارتدوا جميعا ملابس بيضاء نظيفة، حيث حثتهم على عدم تصديق ما يسمعون من شائعات حول اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19».

وقال تقرير لوكالة «أسوشيتيد برس» اليوم إن المصلين وأعضاء الكنيسة الرسولية في زيمبابوي لم يتأثروا بكلمات بيندا التي تشارك في حملة توعية بأهمية اللقاح، ولكنهم أطلقوا صيحات حماسية عندما وعدتهم بتوفير الصابون والمطهرات والكمامات .

وأشار التقرير إلى أن الجماعات «الرسولية» من بين أكثر الفئات تشككا في اللقاحات المضادة لكورونا في زيمبابوي، والذي يتبدى في ريبة شديدة في الطب الحديث، حيث يضع كثير من الأتباع الثقة الإيمانية في الصلاة والماء المقدس والحجارة المدهونة بالزيت لدفع المرض أو علاج الأمراض.

وقال التقرير إن المصلين الذين خاطبتهم بيندا في منطقة سيكي الريفية، أخذوا يغنون لحمايتهم بالروح القدس، ولكنهم اعترفوا على الأقل بالصابون والكمامات كأحد أدوات الدفاع ضد فيروس كورونا .

في حين أن بيندا تحاول إقناعهم بتلقى التطعيم باللقاحات أيضا، وهو أمر عسير، مما دعا رئيس جماعة المصلين كودزانايا مودزومي إلى بذل جهد شاق كي يقنع جماعته بأن تبقى وتستمع إلى بيندا وهي تتحدث عن اللقاحات .

ولفت التقرير إلى أن هناك بحثا يشمل قليلا من التفاصيل حول الكنائس الرسولية في زيمبابوي، غير أن دراسات أعدتها منظمة اليونيسيف تؤكد في تقديراتها أن تشكل أكبر طائفة دينية يبلغ عدد أبتاعها 2.5 مليون في دولة بها 15 مليون نسمة .

وأكد التقرير أن الجماعات المحافظة في زيمبابوي تتجنب الأدوية والرعاية الطبية وتسعى بدلا من ذلك إلى العلاج من خلال إيمانها الديني .

غير أن تاونندا موكوينجا، وهو متدين زيمباوي، رحب بالتطعيم كوسيلة تسمح له بممارسة العبادة على النحو المناسب، حيث حضر مؤخرا قداسا في الكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية بالعاصمة هيراري، والذي كان أول قداسات الأحد الذي حضره بشخصه، بعد مرور عشرة شهور من إغلاق الكنائس بسبب تفشي الجائحة وممارسة الطقوس والشعائر الدينية عبر الانترنت .

وقال التقرير إن زيمبابوي أعادت فتح دور العبادة، لكن يتعين على المصلين تلقي اللقاحات كشرط للدخول، وهو ما اعتبره موكينجا فكرة ذكية تمكنه من حضور القداسات مرة أخرى .