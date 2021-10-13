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البدء في إصلاح تلفيات حريق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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البدء في إصلاح تلفيات حريق مهرجان الجونة السينمائي (صور) البدء في إصلاح تلفيات حريق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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بدات إدارة مهرجان الجونة السينمائي في إصلاح التلفيات التي لحقت بمنطقة الاحتفالات وإزالة آثار الحريق من خلال إحدي الشركات، حيث تم إقامة سقالات لإزالة أثار الدخان والنيران.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة باشراف المستشار علاء فرج المحامي العامقد قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب حريق منطقة الاحتفالات لمهرجان الجونة السينمائي وطلب تحريات المباحث حول الحربق، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحريق والتعرف علي ملابساته.

واكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.و أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث، حيث تواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات.

المصرى اليوم

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