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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع الإرتفاع في أسعار الذهب عالميًا للتعاملات الفورية الآجلة في البورصات العالمية.

وصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 مبلغ 212.07 ريال سعودي أو 56.55$.

ووصل سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 21 إلى 185.57 ريال أو 49.48$.

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 إلى 159.06 ريال أو 42.41$.

وصل سعر بيع أونصة الذهب في السعودية إلى 6596.25 ريال أو 1759 دولار

بلغ سعر شراء أونصة الذهب اليوم 6600 ريال أو 1760 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 212 ألفًا و74 ريال أو 56 ألفًا و553 دولار.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) في السعودية اليوم 1484.52 ريال 395.87 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (زنة أوقية) 6596.25 ريال 1759 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية 32 ألفًا و981 ريال أو 8795 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية10أوقية 65 ألفًا و962 ريال أو 17590 دولار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم بقدر طفيف، بسبب المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، وهيمنة أزمة الطاقة على السوق العالمي.

وارتفع سعر الذهب للتعاملات الفورية حوالي الثالثة عصرًا بنسبة 0.39% ليصل إلى 1766.44$، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالنسبة للتعاملات الآجلة بنسبة 0.47% لتصل إلى 1767.50$.

أسعار الذهب في السعودية أمس الثلاثاء 12-10-2021

بلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 في السعودية 211.95 ريال أو 56.52 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 21 ليصل إلى 185.46 ريال أو 49.46$.

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 إلى 158.97 ريال أو 42.39$.

سعر بيع أونصة الذهب 6592.50 ريال أو 1758 دولار

سعر شراء أونصة الذهب 6596.25 ريال أو 1758 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 211 ألفًا و954 ريال أو 56 ألفًا و521 دولار.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) اليوم يصل إلى 1483.68 ريال 395.65 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) 6592.50 ريال 1758 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 أوقية 32 ألفًا و962 ريال أو 8790 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10أوقية 65 ألفًا و925 ريال أو 17580 دولار.

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