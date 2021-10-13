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الذهب فى الأردن اليوم الأربعاء 13-10-2021 .. يرتفع عالميًا

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أسعار الذهب فى الأردن اليوم الأربعاء 13-10-2021 .. يرتفع عالميًا الذهب فى الأردن اليوم الأربعاء 13-10-2021 .. يرتفع عالميًا

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ارتفعت الذهب في البورصات العالمية اليوم، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم الأربعاء الموافق 13-10-2021.

واستقر سعر الذهب في الأردن اليوم، وفق إعلان نقابة أصحاب محال الذهب في الأردن عند نفس أسعار الذهب السائدة أمس في الأردن.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان بإعلان التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن يوميًا.

أعلنت نقابة أصحاب محال الذهب في الأردن اليوم التسعيرة اليومية لبيع الذهب كما يلي:

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 24 اليوم 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن إلى 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

وكانت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن أمس كما يلي:

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 24 في الأردن 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

في الأردن الإثنين 11-10-2021

بلغت التسعيرة اليومية لبيع الذهب يوم الإثنين في الأردن:

سعر جرام الذهب الأردن عيار 24 بلغ 42.80 دينار أردني للبيع، و39.60 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.00 دينار أردني للبيع، 34.50 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.30 دينار أردني للشراء.

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