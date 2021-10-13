أخبار عاجلة

الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يستقبل كاهن كنيسة القديسة دميانة لتهنئته بذكري المولد النبوي

Print
محافظ الشرقية يستقبل كاهن كنيسة القديسة دميانة لتهنئته بذكري المولد النبوي محافظ الشرقية يستقبل كاهن كنيسة القديسة دميانة لتهنئته بذكري المولد النبوي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بديوان عام المحافظة، القس إيليا إسحاق ماهر كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، والقديس أبشخيرون القليني، لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.


أعرب محافظ الشرقية عن شكره وإمتنانه لزيارة كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، وتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم .


وقال المحافظ أن أعياد المصريين واحدة، نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.


ومن جانبه أكد القس إيليا إسحاق ماهر كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة .


وتقديرا لدوره في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين من أبناء المحافظة، أهدي القس أيليا إسحاق ماهر كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر

الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية