محافظ الشرقية يستقبل كاهن كنيسة القديسة دميانة لتهنئته بذكري المولد النبوي

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إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بديوان عام المحافظة، القس إيليا إسحاق ماهر كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، والقديس أبشخيرون القليني، لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



أعرب محافظ الشرقية عن شكره وإمتنانه لزيارة كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، وتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم .



وقال المحافظ أن أعياد المصريين واحدة، نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.



ومن جانبه أكد القس إيليا إسحاق ماهر كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة .



وتقديرا لدوره في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين من أبناء المحافظة، أهدي القس أيليا إسحاق ماهر كاهن كنيسة القديسة دميانه بالقنايات، نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية.