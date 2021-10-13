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محافظ سوهاج يفتتح مدرسة «عرب بخواج» بطهطا بعد تطويرها بـ 2 مليون جنيه (صور)

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محافظ سوهاج يفتتح مدرسة «عرب بخواج» بطهطا بعد تطويرها بـ 2 مليون جنيه (صور) محافظ سوهاج يفتتح مدرسة «عرب بخواج» بطهطا بعد تطويرها بـ 2 مليون جنيه (صور)

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افتتح اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تطوير ورفع كفاءة مدرسة قرية «عرب بخواج» الإبتدائية المشتركة بدائرة مركز طهطا، بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه.

وقال المحافظ- خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتور محمد عبدالهادى مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وسيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا- أن المدرسة جرى تطويرها بدعم من صندوق «تحيا »، ومؤسسة مصر الخير، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى أنه استمع إلى شرح مفصل عن أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرسة، حيث أنها مقامة على مساحة 5 آلاف و550 متر مربع، ويشغل مبنى المدرسة مساحة 1968 متر مربع بعدد 28 فصلاً دراسياً بكثافة طلاب بلغت 30 طالب في الفصل الواحد، وقد شملت أعمال التطوير«إنشاء ملعب نجيل صناعي، وحديقة، ودورات مياه، بالإضافة إلى أعمال الدهانات والكهرباء، وتطوير الفصول الدراسية».

وأشار المحافظ، إلى قيامه بتوزيع مجموعة من الشنط والمستلزمات المدرسية على طلاب المدرسة، معرباً عن شكره وتقديره للمجهودات التي يقوم بها صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، لتقديم الدعم اللازم لأهالينا في قرى ومراكز المحافظة المختلفة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا
محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدرسة "عرب بخواج" الإبتدائية بمركز طهطا

المصرى اليوم

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