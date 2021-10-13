لخلافات الميراث.. مسجل خطر يطلق النيران على زوجة شقيقه وابنتها حتى الموت بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، بطلقات نارية، في قرية كفر الشيخ جاي التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، على يد شقيق زوجها، بسبب خلافات على الميراث، حيث أطلق المتهم النيران على الأم وطفلتها، تم تحرير وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بمصرع ربة منزل وطفلتها، على يد شقيق زوجها، مسجل خطر، بطلقات نارية تبين وجود خلافات بين الطرفين على الميراث.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأمرت بالتحفظ على جثة الأم وطفلتها وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان سبب الوفاة.