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"صحة الطائف" تُطلق حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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تستمرّ لمدة شهر وتستهدف زوار الحدائق العامة والمجمعات التجارية

أطلقت صحة الطائف حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعد "أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة"، تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأشارت صحة الطائف إلى أن الحملة تستهدف زوار الحدائق العامة، وكذلك المجمعات التجارية، بهدف تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%.

وأكدت صحة الطائف على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث يسهم في خفض معدل الوفيات، مشيرة إلى أن الكشف المبكر بجهاز الماموغرام يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مضيفة أن العيادات وأجهزة الفحص آمنة -بإذن الله- حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضافت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويعد السرطان الأول عند النساء عالمياً، مبينة أن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة تكتشف في مراحل متأخرة، بسبب تأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

يُشار إلى أن الحملات الخاصة بالكشف المبكر والتوعية عن سرطان الثدي تستمر لمدة شهر أكتوبر كاملًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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