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«السعيد»: 30% استثمارات خضراء من الموازنة و«حياة كريمة» لتوطين التنمية المستدامة

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«السعيد»: 30% استثمارات خضراء من الموازنة و«حياة كريمة» لتوطين التنمية المستدامة «السعيد»: 30% استثمارات خضراء من الموازنة و«حياة كريمة» لتوطين التنمية المستدامة

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عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتتمية الأقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضرفى إطارتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويليلة لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.

وأكدت السعيد حسب بيان لوزارتها اليوم الأربعاء أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخصوصًا بعد أن أصبحت ٣٠٪؜ من استثمارات الموازنة العامه للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياة والصرف الصحي والري والكهرباء، وتستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪؜ من مشروعات الموازنة في ٢٠٢٤.

وقالت إن استراتيجية الدولة للتعافي الأخضرتتضمن المزيد من تلك الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد إحدى أهم وأكبر المبادرات التنموية في العالم، وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة أساسية في استيراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت هالة السعيد ما يتم في تحديث رؤية ٢٠٣٠ ومدى اهتمام الرؤية في نسختها المحدثه بتحقيق التعافي الأخضر، وقضية ندرة المياة والزيادة السكانية وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك القضايا المستقبلية والمتوقع أن تواجها مصر في السنوات القادمة وعلي رأسها القضايا البيئية.

المصرى اليوم

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