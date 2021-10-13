محافظ كفر الشيخ يعلن تنفيذ 33 قرار إزالة

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 33 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 حتى الآن، منهم إزالة 16 حالة تعدي بمركز فوه على مساحة 904 متر مباني، و7 حالة مباني بمركز الحامول على مساحة 1225 متراً، بالإضافة إلى 10 حالات على مساحة 23قيراط و16سهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة بفوه برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه بالتعاون مع قوات الأمن من تنفيذ 16قرار إزالة تعدي بالبناء على مساحة 904 متر وتم تسليمها لجهة الولاية، كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول ،بالتعاون مع قوة أمنية من تنفيذ 17 قرار إزالة تعدي على مساحة 1225 مباني، و23 قيراط و16 سهم وتسليمها لجهة الولاية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ