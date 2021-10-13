«الزراعة»: إجتياز معمل تحليل متبقيات المبيدات تجديد الإعتماد السنوي للأيزو

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اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، تجديد الإعتماد السنوي للأيزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك).

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل في تصريحات صحفية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية، بما يساهم في حماية المستهلك المصري.

وأضافت «عبداللاه»، أنه تم اعتماد المعمل لبعض طرق التحليل من خلال الخبراء التابعين للمجلس الوطني حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل التجديد بكفاءة وتميز، مشددة علي أن جودة المعامل وفقا للمعايير الدولية والمحلية لخدمة المستهلك المصري والتصدير.

وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات إن تجديد الإعتماد يؤكد ثقة جهات الإعتماد في قدرات المعامل التابعة والتي تخدم قطاعات الإنتاج الزراعي لأغراض الإستهلاك المحلي أو التصدير إلي الخارج، فضلا عن تميزها بعدد من الإختبارات المعتمدة دوليا ومحليا بما يخدم منظومة إنتاج وتداول المنتجات الغذائية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهيئة سلامة الغذاء.

وأشارت «عبداللاه»، إلي أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات إستقبل وفد من اعضاء غرفة الصناعات الغذائية وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة،حيث رافقتهم مدير المعمل لتفقد الأقسام التابعة والإطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل، وحضر اللقاء الدكتور طاهر قدح مدير التسويق، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب، حيث من المقرر ان يستمر التنسيق مع الغرفة لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترة المقبلة.