فصل طالب 15 يوما لتصويره أستاذه داخل الفصل بشبرا الخيمة (تفاصيل)

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شهدت مدرسة التجارة الثانوية بنين بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة واقعة مؤسفة، حيث قام طالب بإلتقاط صورا لمعلمه داخل الفصل وقام الطالب برفع إشارة بيده خلف المعلم دون أن يشعر المدرس ثم تداول الطالب هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأثارت تلك الصورة المسيئة غضب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة معاقبة الطالب وتوقيع أقصى عقوبة عليه لإهانته معلمه داخل الفصل الدراسي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية بشبرا الخيمة للتحقيق بالواقعة وفحصها وبيان جميع ملابساتها وضبط الهاتف الخاص بالطالب أو المتسبب في تصوير تلك الصورة المسيئة داخل الفصل الدراسي بالمدرسة.

وأشار الصادق السيد، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه فور علمه بالواقعة، تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة 15 يوما وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الوقائع.

وأكد أن الطالب قدم اعتذرا للمدرس ولكنه لم يعتد به وتم إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة لزيادة عقوبة الطالب وفقا للتحقيقات الجارية معه، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مخطأ للحفاظ على سير العملية التعليمية.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا صورة لطالب يقف خلف معلمه في الفصل، داخل مدرسة بهتيم التجارية بنين والتقط صورة أثناء جلوس المعلم وظهر الطالب في الصورة وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعا يده بالإشارة بعلامة من خلف المدرس حيث استنكروا مثل هذا التصرف، مؤكدين أنه سلوك غير مقبول ويجب محاسبة الطالب مستشهدين بـ«قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا».