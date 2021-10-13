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نتفليكس تطرح البرومو الرسمي للجزء الأخير من La casa de Papel ()

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نتفليكس تطرح البرومو الرسمي للجزء الأخير من La casa de Papel (فيديو) نتفليكس تطرح البرومو الرسمي للجزء الأخير من La casa de Papel ()

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلقت نتفليكس، اليوم الأربعاء، الإعلان التشويقي الرسمي للجزء الخامس والأخير من مسلسل La casa de papel، والذي سيعرض عالميًا، 3 ديسمبر المقبل.

يتكوّن الجزء الأخير من 5 حلقات، هي الأخيرة في حياة المسلسل الأشهر، والتي ستشهد نهاية عملية السطو.

ويؤكد البروفيسور (Álvaro Morte): «في الساعات القليلة الماضية، فقدت العديد من الأشخاص المهمين بالنسبة لي، ولن أترك أي شخص آخر يموت بسبب هذا السطو». ماتت طوكيو (Úrsula Corberó)، والعدو لا يزال داخل بنك إسبانيا، رغم إنه جريح ولكنه أكثر خطورة من أي وقت مضى.

المصرى اليوم

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