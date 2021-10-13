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«الري»: إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق على النيل مباشرة بحلوان ()

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«الري»: إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق على النيل مباشرة بحلوان (فيديو) «الري»: إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق على النيل مباشرة بحلوان ()

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إنه في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل فقد تم إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة والمبنى خالي من السكان، ومحرر له قرار إزالة رقم ٥٠ لسنة .٢٠٢١ .

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري تمت الإزالة بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحي حلوان، وبدون حدوث أية خسائر في الأرواح أو خسائر مادية .

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم ازالة عدد ٢٥٩٢ حالة تعدي على فرع رشيد حتى الآن ومتبقى عدد ٥٢٨ حالة تعدى، كما تم إزالة عدد ٧٣٩ حالة تعدى على فرع دمياط حتى الآن ومتبقى حالة واحدة.

وشدد «عبدالعاطي»، على أن وزارة الري تواصل إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر، موضحا أن أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا .

وأوضح وزير الري إنه تم حتى الآن إزالة ٦١٠٩ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

المصرى اليوم

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