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تكريم طالب اخترع جهاز تأمين كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة في القليوبية

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تكريم طالب اخترع جهاز تأمين كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة في القليوبية تكريم طالب اخترع جهاز تأمين كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة في القليوبية

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كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب على محمد على منصور عامر في الصف الثاني الثانوي بمدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية بإدارة القناطر الخيرية التعليمية، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة «المبتكر الصغير»، بسبب اختراعه «جهازا لتأمين كرسي ذوي الاحتياجات».

وعن تفاصيل الابتكار، قال الطالب إنه عبارة عن مجموعة من الإضافات على الكرسي وتفعيل كنترول للكرسي يعطي إمكانية لذوى الهمم بمتابعة حالتهم عن طريق كاميرا مثبتة في الكرسي، وفي حال حدوث طوارئ تتم إضافة إمكانية التحكم في الكرسي عن بعد عن طريق الهاتف المحمول ومتابعة حالة المريض عن طريق ساعة إلكترونية عن طريق ضغط الدم، وتزويد الكرسي بموتور شحن ذاتي.

واستمع وكيل الوزارة لشرح الطالب المخترع حول ابتكاره العلمي، مؤكدًا أن العلم يعد من أولى أولويات الدولة والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية العقول ويعد هدفًا استراتيجيا يجب أن نلتف حوله جميعًا.

كرسى ذوى الاعاقة الاليكترونى
كرسى ذوى الاعاقة الاليكترونى
كرسى ذوى الاعاقة الاليكترونى

المصرى اليوم

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